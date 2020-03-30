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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (51,644 млн и 29,549 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (29 и 39), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,87-27,88 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 68 активных заявок по доллару на сумму 81,193 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8200 – 120 000
27,8000 – 50 000
27,0000 – 5 000
26,9200 – 40 000
26,9100 – 100 000
26,9000 – 39 000
26,9000 – 77 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8500 – 10 000
26,8700 – 25 000
26,9000 – 10 000
26,9000 – 20 000
26,9000 – 10 000
26,9500 – 100 000
26,9500 – 100 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9694 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9288 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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