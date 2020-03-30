Правительство Италии одобрило план помощи бизнесу в 400 млрд евро

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Сегодня, 7 апреля, для смягчения экономического кризиса, вызванного коронавирусом, правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на сумму 400 млрд евро, включая ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на кредиты и инвестиции. Об этом сообщает Politico.
Премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции прокомментировал принятое правительством решение для помощи бизнесу.
“С помощью указа, который мы только что приняли, мы даем немедленную ликвидность в размере 400 миллиардов евро нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес”, – сказал Конте.
Кроме того, правительство будет гарантировать до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 миллиардов евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE, а дополнительные 200 миллиардов евро были выделены для гарантии на поддержку экспорта.
Напомним, в Италии за сутки коронавирусной инфекцией заразились 3 599 человек, что является наименьшим суточным показателем новых заражений с 17 марта. В свою очередь, число летальных исходов увеличилось до 16 523. За последние сутки от коронавируса умерли 636 пациентов с COVID-19.
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