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Правительство Италии одобрило план помощи бизнесу в 400 млрд евро

Правительство Италии одобрило план помощи бизнесу в 400 млрд евро

Сегодня, 7 апреля, для смягчения экономического кризиса, вызванного коронавирусом, правительство Италии утвердило новый пакет экономических мер на сумму 400 млрд евро, включая ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на кредиты и инвестиции. Об этом сообщает Politico.

Премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции прокомментировал принятое правительством решение для помощи бизнесу.

“С помощью указа, который мы только что приняли, мы даем немедленную ликвидность в размере 400 миллиардов евро нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес”, – сказал Конте.

Кроме того, правительство будет гарантировать до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 миллиардов евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE, а дополнительные 200 миллиардов евро были выделены для гарантии на поддержку экспорта.

Напомним, в Италии за сутки коронавирусной инфекцией заразились 3 599 человек, что является наименьшим суточным показателем новых заражений с 17 марта. В свою очередь, число летальных исходов увеличилось до 16 523. За последние сутки от коронавируса умерли 636 пациентов с COVID-19.

По материалам РБК-Украина
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