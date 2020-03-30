Коронавирус спровоцировал повышенный спрос на курятину в ЕС и Украине

В Италии, Испании и Украине спрос на курятину вырос почти на четверть.

Эпидемия заставила жителей Италии запасаться продовольствием как минимум на неделю. Спрос на курятину и яйца в розничных сетях – довольно высокий, рассказал президент торговой ассоциации “Unaitalia” Антонио Форлини.

“Основной выбор итальянских потребителей в сегменте животного белка падает на курятину и яйца. Повышенный спрос на продукты в розницу удерживает отрасль на плаву”, – добавил он.

Похожая ситуация и в Испании. Там спрос на курятину вырос на 25%, отмечают в Испанской ассоциации производителей птицы (Propollo).

Мадрид, Каталония и Андалусия – провинции, которые сообщили о наибольшем росте спроса на мясо птицы за последние три недели марта. В Мадриде, где первыми ввели меры по закрытию школ и другие карантинные ограничения, уже 10 и 11 марта увеличился спрос на курятину более чем на 410 тонн (+15%).

В Украине потребление курятины во время карантина тоже увеличилось на 20%.

“В большей степени это касается продукции в упаковке”, – рассказал крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба).