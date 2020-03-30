Верховный суд Британии встал на сторону Приватбанка в судебном споре с Коломойским

Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые пытались обжаловать решение апелляционного суда, который решил не закрывать дело о выводе денег из Приватбанка.

Как сообщает пресс-служба Приватбанка, Верховный суд Британии фактически подтвердил, что Высокий суд Лондона имеет право рассматривать дело о выводе бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также связанными с ними компаниями, 3 миллиардов долларов в период перед национализацией банка в 2016 году.

«Верховный суд также обязал господина Коломойского, господина Боголюбова и компании возместить затраты, понесенные ПриватБанком по их неудачным ходатайствам», — сообщили в Приватбанке.

15 октября 2019 года Апелляционный суд Англии и Уэльса встал на сторону Приватбанка и продолжил всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова, наложенный в связи с подозрением, что бывшие владельцы Приватбанка могли вывести из него несколько миллиардов долларов. Бывшие владельцы банка это решение обжаловали в Верховном суде Британии, однако в апреле 2020 года обжалование проиграли.

Отметим, что речь идет об иске Приватбанка в Высокий суд Англии от 2017 года. Этим иском банк доказывал в суде, что его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели около 2-3 миллиардов долларов из учреждения накануне национализации. Суд применил против олигархов ограничительную меру в виде всемирного ареста на их активы.

Впоследствии Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда, в которой доказали, что дело Приватбанка не в юрисдикции этого суда, а следовательно, суд не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал.

Рассмотрение самой апелляции проходило 22-26 июля 2019 года. Тогда сообщалось, что окончательное решение ожидается не раньше октября.

Долг Коломойского и Боголюбова, за который судится ПриватБанк в Лондоне, каждый день растет на 500 тысяч долларов.