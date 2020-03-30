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Cмартфоны Pixel получили обновление системы распознавания лица

Cмартфоны Pixel получили обновление системы распознавания лица

Компания Google наконец-то выпустила обновление для системы распознавания лица в своих смартфонах Pixel 4 и 4 XL, которая теперь срабатывает только тогда, когда глаза пользователя открыты.

“Новый апдейт призван решить проблему, всплывшую буквально сразу после того, как новые смартфоны Google поступили в продажу. Первые покупатели заметили, что продвинутая система распознавания лица, которая рекламировалась в качестве одной из главных “фишек” Pixel 4 и 4 XL, разблокирует дисплей аппаратов даже если у человека закрыты глаза, например, во время сна. Соответственно, это вызывало большой вопрос по поводу безопасности таких смартфонов”, – говорится в сообщении.

Чтобы сгладить проблему, в Google сразу же пообещали выпустить обновление “в ближайшие месяцы”, но фактически это заняло у компании полгода. Обновление системы распознавания лица в Pixel 4 и 4 XL добавляет в настройки аппаратов опцию “глаза всегда должны быть открыты”, которая включена по умолчанию. Впрочем, у пользователя есть возможность её отключить. Кроме исправления этой проблемы, апдейт также исправляет обрыв звука через Bluetooth, когда пользователь совершает звонок и лаг открытия клавиатуры в некоторых приложениях.

По материалам ITC.ua
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