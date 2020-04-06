Платить или не платить аренду - разъяснение Союза украинских предпринимателей

Сегодня вопрос уплаты аренды беспокоит многих предпринимателей.

Ответ на него дает Союз украинских предпринимателей (СУП) на FACEBOOK.

В «антикризисном» законе № 540-ІХ говорится, что на время карантина наниматель «может быть освобожден» от платы за пользование имуществом в соответствии с частью 6 ст. 762 ГКУ.

В то же время, в ч.6 соответствующей статьи уточняется, что наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им по не зависящим от него обстоятельствам.

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Ограничения, введенные на территории Украины в целом и отдельных городах или областях из-за карантина, не зависят от воли арендаторов. Это означает, что они не должны платить арендную плату, если работа их учреждений в арендованных помещениях временно/полностью приостановлена ​/запрещена с учетом специфики их деятельности.

Как в столице. В частности, в Киеве в соответствии с Распоряжением от 25.03.2020 за №2 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА (с изменениями и дополнениями), определен перечень видов деятельности субъектов хозяйствования, которая временно останавливается:

учебные заведения, театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, развлекательные центры, салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты, спортивные центры, фитнес-клубы, торговые заведения (кроме аптек, продуктовых и хозяйственных магазинов), временные сооружения для реализации пищи быстрого приготовления и горячих и разливочных алкогольных напитков, другие учреждения, функционирование которых предполагает работу с посетителями.

Если ваша деятельность на время карантина значится в перечне запрещенных, у вас есть основания для освобождения от арендной платы. Однако, возвращаясь к формулировке в Законе №540-ІХ, не платить арендную плату выйдет только по договоренности сторон.

Как это сделать:

Подготовить письменное обращение арендодателю, где объяснить невозможность ведения деятельности, ссылаясь на указанные выше нормы.

Письменно закрепить договоренность путем внесения изменений в договор об аренде.

Справка Finance.ua: