Платить или не платить аренду - разъяснение Союза украинских предпринимателей

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Сегодня вопрос уплаты аренды беспокоит многих предпринимателей.
Ответ на него дает Союз украинских предпринимателей (СУП) на FACEBOOK.
В «антикризисном» законе № 540-ІХ говорится, что на время карантина наниматель «может быть освобожден» от платы за пользование имуществом в соответствии с частью 6 ст. 762 ГКУ.
В то же время, в ч.6 соответствующей статьи уточняется, что наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им по не зависящим от него обстоятельствам.
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Ограничения, введенные на территории Украины в целом и отдельных городах или областях из-за карантина, не зависят от воли арендаторов. Это означает, что они не должны платить арендную плату, если работа их учреждений в арендованных помещениях временно/полностью приостановлена /запрещена с учетом специфики их деятельности.
Как в столице. В частности, в Киеве в соответствии с Распоряжением от 25.03.2020 за №2 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА (с изменениями и дополнениями), определен перечень видов деятельности субъектов хозяйствования, которая временно останавливается:
Если ваша деятельность на время карантина значится в перечне запрещенных, у вас есть основания для освобождения от арендной платы. Однако, возвращаясь к формулировке в Законе №540-ІХ, не платить арендную плату выйдет только по договоренности сторон.
Как это сделать:
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