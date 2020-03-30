За сутки в Украину вернулось почти 11 тысяч украинцев

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В понедельник, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тысячи граждан Украины. Кроме того, за прошедшие сутки страну покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч – иностранцы.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
За прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В целом пограничники осуществили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины.
В понедельник без собственного транспорта в Украину прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.
Сообщается, что сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.
Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.
Также в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска “Бачевск” на границе с Россией, выявлен нарушитель правил карантина, о чем уведомлены сотрудники полиции.
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