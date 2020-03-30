За сутки в Украину вернулось почти 11 тысяч украинцев

В понедельник, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тысячи граждан Украины. Кроме того, за прошедшие сутки страну покинули более 4,5 тысячи человек, из которых около 2 тысяч – иностранцы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

За прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В целом пограничники осуществили более 12,2 тысячи пропускных операций на въезд и выезд из Украины.

В понедельник без собственного транспорта в Украину прибыло более 3,3 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.

Сообщается, что сегодня утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов не зафиксировано.

Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска “Бачевск” на границе с Россией, выявлен нарушитель правил карантина, о чем уведомлены сотрудники полиции.

Справка Finance.ua:

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов. В течение 2019 года объем денежных переводов мигрантов вырос на 12,2% против предыдущего года и способствовал росту уровня средней зарплаты в Украине.

Лидеры переводов: Польша – 3,68 миллиарда долларов (по сравнению с 2018 годом объемы переводов почти не изменились). Россия – 1,23 миллиарда долларов. При этом переводы из РФ выросли на 143 миллиона долларов или на 13%. Чехия – оттуда в Украину поступило 1,11 миллиарда долларов.

Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчан.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫