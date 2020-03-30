Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина

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В понедельник, 6 апреля, в Украине начали действовать усиленные правила карантина. За первый день карантина полиция составила 192 админпроткола за его нарушение.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирований в парках, скверах и тому подобное.
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«Это пешие и автомобильные наряды, это несение службы на проверочных пунктах, охрана лечебных заведений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета Министров Украины относительно новых ограничительных мероприятий на период карантина. В то же время сегодня составлено 192 административных протокола за нарушение карантина», – отметил заместитель главы Нацполиции.
Где больше всего правонарушителей:
С начала карантинных мероприятий на спецлинию 102 поступило свыше 26 тысяч сообщений. За сегодня поступило более 1 200 сообщений.
«За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф-от 17 до 34 тысяч гривен», – сказал замглавы Нацполиции.
Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина.
Штраф за нарушение правил карантина:
Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:
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