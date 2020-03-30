Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина

В понедельник, 6 апреля, в Украине начали действовать усиленные правила карантина. За первый день карантина полиция составила 192 админпроткола за его нарушение.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирований в парках, скверах и тому подобное.

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«Это пешие и автомобильные наряды, это несение службы на проверочных пунктах, охрана лечебных заведений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета Министров Украины относительно новых ограничительных мероприятий на период карантина. В то же время сегодня составлено 192 административных протокола за нарушение карантина», – отметил заместитель главы Нацполиции.

Где больше всего правонарушителей:

в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в городе Киеве;

правоохранители выявили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы;

10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции;

также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок.

С начала карантинных мероприятий на спецлинию 102 поступило свыше 26 тысяч сообщений. За сегодня поступило более 1 200 сообщений.

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«За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф-от 17 до 34 тысяч гривен», – сказал замглавы Нацполиции.

Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина.

Справка Finance.ua

Штраф за нарушение правил карантина:

обычных граждан будут штрафовать на 17-34 тысячи гривен;

чиновников – на 34-170 тысяч гривен.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

которые вызвали распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа,

арест до 6 месяцев или лишение свободы до трех лет;

если действия привели к летальному исходу – лишение свободы на 5-8 лет.

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