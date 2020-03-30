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Отсутствие профильного министра усиливает кризис в энергетике - ЕБА

Отсутствие профильного министра усиливает кризис в энергетике - ЕБА

Бизнес просит власть как можно быстрее назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, поскольку отсутствие профильного министра усиливает кризисную ситуацию в энергетической отрасли, сказано в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

В Энергетическом Комитете Ассоциации отмечают, что отсутствие главы отрасли уже привела к усилению и так кризисной ситуации в энергетике, и они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее назначить профессиональную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, чтобы вывести отрасль из опасной ситуации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в системно важной отрасли экономики Украины до сих пор не назначен профильный министр, который должен быть ответственным за все принятые решения по обеспечению бесперебойной работы топливно-энергетического сектора в условиях чрезвычайной ситуации, решить “довирусные” проблемы отрасли и представить план действий по дальнейшим мерам выхода энергетического сектора из упадка.

В частности, по мнению бизнеса, должны быть приняты решение о неприменении санкций к поставщикам энергоресурсов (электроэнергии и газа) и операторам газораспределительных сетей за невыполнение своих обязательств перед собственными контрагентами в условиях карантина. Поскольку ранее правительство ограничило применение штрафных санкций и отключений от услуг потребителей в случае оплаты не в полном объеме или неуплаты.

По материалам Дело
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