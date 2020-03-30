АМКУ встретился с крупнейшими ритейлерами относительно мартовского "скачка" цен

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Киевское областное теротделение АМКУ в рамках расследования дела по существенному подорожанию продуктов питания вызвало для дачи объяснений представителей крупнейших сетей продовольственных магазинов.
Об этом сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
“Сегодня мы встретились с представителями NOVUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт, Сильпо, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, АТБ-Маркет, VARUS, BILLA подали ходатайство о предоставлении объяснений в онлайн режиме. Полученные показания прорабатываются”, – пишет Хмельницкий.
Также сообщается, что 7 апреля АМКУ проведет встречу с поставщиками (оптовиками) и производителями продуктов питания.
Также теротделение комитета привлекло к делу о возможном завышения цен еще 27 субъектов хозяйствования (поставщиков продукции).
В частности, ООО “Украинская оптово торговая компания”, ООО “ТОМАТТИ”, ООО “Компания Консалтинг-Инвест”, ООО “Торговый дом” Калиновка-ПРЕМИУМ”, ООО “ОЛИМП”, ООО “ТРИО”, ООО “Агрико Украина”, ООО “Украгрокомплекс НПП” и др.
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