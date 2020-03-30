Украинский рынок электромобилей вырос на треть

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В марте текущего года украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества легковых автомобилей – 386 шт. и 23 шт. – коммерческих авто.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих почти на 40 процентов.
С чем это связано:
Лидеры рынка электрокаров:
Всего, по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.
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