0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

Украинский рынок электромобилей вырос на треть

Украинский рынок электромобилей вырос на треть

В марте текущего года украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества легковых автомобилей – 386 шт. и 23 шт. – коммерческих авто.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих почти на 40 процентов.

С чем это связано:

  • львиную долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, постановка на учет которых в середине прошлого месяца, в связи с карантином, была приостановлена;
  • в части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), а в коммерческом сегменте – все 100% (23 шт.);
  • несмотря на все ограничения, созданные карантинными мерами, регистрации новых легковых электромобилей относительно 2019 года в марте выросли на 36% до 53 шт.

Лидеры рынка электрокаров:

  • Nissan Leaf – за прошлый месяц 129 автомобилей этой модели (все б/у) получили украинские номера;
  • Tesla Model S – 47 регистраций. Из этого количества только один автомобиль был новым;
  • Tesla Model 3 с результатом – 32 авто (все б/у);
  • подержанные Volkswagen е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, столько же регистраций и у коммерческого Renault Kangoo ZE;
  • Audi E-Tron – за месяц 17 электрических Ауди, все новые, обрели в Украине своих владельцев.

Всего, по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.

Справка Finance.ua:

  • В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что свидетельствует о сокращении их количества на 61% по сравнению с мартом прошлого года.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.