Украинский рынок электромобилей вырос на треть

В марте текущего года украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества легковых автомобилей – 386 шт. и 23 шт. – коммерческих авто.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих почти на 40 процентов.

С чем это связано:

львиную долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, постановка на учет которых в середине прошлого месяца, в связи с карантином, была приостановлена;

в части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), а в коммерческом сегменте – все 100% (23 шт.);

несмотря на все ограничения, созданные карантинными мерами, регистрации новых легковых электромобилей относительно 2019 года в марте выросли на 36% до 53 шт.

Лидеры рынка электрокаров:

Nissan Leaf – за прошлый месяц 129 автомобилей этой модели (все б/у) получили украинские номера;

Tesla Model S – 47 регистраций. Из этого количества только один автомобиль был новым;

Tesla Model 3 с результатом – 32 авто (все б/у);

подержанные Volkswagen е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, столько же регистраций и у коммерческого Renault Kangoo ZE;

Audi E-Tron – за месяц 17 электрических Ауди, все новые, обрели в Украине своих владельцев.

Всего, по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.

Справка Finance.ua:

В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что свидетельствует о сокращении их количества на 61% по сравнению с мартом прошлого года.

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