Какие подержанные авто покупали в марте (инфографика)

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В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что свидетельствует о сокращении их количества на 61% по сравнению с мартом прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Такая ситуация была вызвана тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД в условиях карантина перестали предоставлять услуги по регистрации применяемых авто.
Но даже несмотря на это, импортный секонд-хенд продолжает занимать доминирующее положение на первичном рынке легковых авто. Так в марте из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новой была только каждая четвертая машина.
Какие подержанные легковые авто покупали в марте:
Всего по итогам первого квартала 2020 года украинскую прописку получили 79,5 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что почти на 57% меньше, чем годом ранее. Но, несмотря на это, их доля на первичном рынке составила 80 процентов.
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