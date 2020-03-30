Какие подержанные авто покупали в марте (инфографика)

В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что свидетельствует о сокращении их количества на 61% по сравнению с мартом прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Такая ситуация была вызвана тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД в условиях карантина перестали предоставлять услуги по регистрации применяемых авто.

Но даже несмотря на это, импортный секонд-хенд продолжает занимать доминирующее положение на первичном рынке легковых авто. Так в марте из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новой была только каждая четвертая машина.

Какие подержанные легковые авто покупали в марте:

Volkswagen Passat остается самым популярным б/у автомобилем месяца. В марте 2020 года украинцы привезли и успели зарегистрировать 1099 подержанных авто;

Renault Megane стал вторым в ТОП е: в прошлом месяце на украинские номера перешли 1084 авто этой модели;

Skoda Octavia – на третьем месте с результатом в 982 растаможенных и зарегистрированных авто;

Volkswagen Golf – владельцами этой модели стал 861 украинец;

Ford Focus замыкает пятерку лидеров с результатом 695 регистраций.

Всего по итогам первого квартала 2020 года украинскую прописку получили 79,5 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что почти на 57% меньше, чем годом ранее. Но, несмотря на это, их доля на первичном рынке составила 80 процентов.

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