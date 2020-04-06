Рынок вакансий в Украине и мире (инфографика)

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Украинский поисковик по вакансиям Jooble поделился исследованием о том, как меняется международный рынок труда под давлением коронакризиса.
Компания проанализировала поиск вакансий в США, Европе и Украине и пришла к выводу, что количество активных предложений от работодателей уменьшилось — но не критично. Однако заметно просела активность самих соискателей.
Cудя по поисковой статистике Jooble, реальные увольнения отстают от прогнозируемых, к примеру Международной организации труда (там прогнозировали, что пандемия COVID-19 может увеличить количество безработных по всему миру почти на 25 млн). Наоборот, упал интерес к поиску работы со стороны кандидатов — более чем на 50%, и это только за последние три недели.
Мир. Больше всего активных вакансий на рынках Великобритании и Канады — в области проджект-менеджмента, разработки ПО, биздев и бухгалтерии. В Италии, Испании и Германии очень высок спрос на продажников и агентов поддержки, механиков, водителей, складских рабочих и администраторов.
Украина. По сравнению с февралем, в марте стало появляться заметно больше вакансий от компаний, которые занимаются перевозками и доставкой (+13%). Курьеры и водители стали очень востребованы за последнее время.
Соискатели пытаются предугадать потребности рынка труда. Например, в Jooble увидели рост числа запросов «водитель такси» в марте на 22% больше, чем в феврале.
Однако в прошлом году выбор был совершенно другим:
Украинцы стали активно искать удаленную работу. Поисковые запросы, связанные с удаленкой выросли на 240%.
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