Александр Гладий: как физическому лицу признать себя банкротом

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21 октября 2019 года введен в действие Кодекс Украины по процедурам банкротства (далее – Кодекс).
Кодекс устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.
В настоящее время у нас уже есть сложившаяся практика банкротства предприятий, в том числе акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, поэтому сама процедура банкротства не является чем-то новым для Украины.
Однако, институт восстановления платежеспособности физического лица является новеллой, поскольку ранее не имел соответствующих аналогов в Украине.
Порядок признания физического лица банкротом
Физическое лицо может обратиться в хозяйственный суд с соответствующим заявлением для признания себя банкротом по следующим основаниям:
При этом, есть одно из ключевых отличий процедуры банкротства физического лица – только сам должник может инициировать процедуру путем обращения в хозяйственный суд.
К заявлению об открытии производства по делу о неплатежеспособности должником прилагается пакет документов, в том числе:
Банкротство физлица: схема
Как видно из вышеуказанной схемы, после открытия производства по делу о банкротстве хозяйственный суд вводит процедуру реструктуризации долгов.
Именно на этой стадии утверждается план реструктуризации долгов должника, целью которого является восстановление платежеспособности физического лица.
В случае, если в течение 120 дней со дня открытия производства по делу о неплатежеспособности собранием кредиторов не принято решение об одобрении плана реструктуризации долгов должника или принято решение о переходе к процедуре погашения долгов должника, суд признает физическое лицо банкротом.
Рассмотрим особенности признания должника банкротом и введении процедуры погашения долгов должника:
В течение 5 (пяти) лет после признания физического лица банкротом такое лицо обязано перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога письменно уведомлять о факте своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров. Это выступает единственным сдерживающим фактором при избрании процедуры банкротства для физического лица.
Признание должника банкротом и введение процедуры погашения долгов: привлекательность физического лица
Вообще, процедура признания физического лица банкротом имеет высокую социальную направленность, поскольку позволяет должнику освободиться от своих долгов, в том числе по кредитам, ипотекам, в случаях, если банки или другие финансовые учреждения начисляют высокие проценты и штрафные санкции.
Более того, уже с момента открытия производства по делу о неплатежеспособности должника вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 120 дней, прекращается начисление штрафных санкций и процентов по обязательствам должника.
Кроме того, арест имущества и другие ограничения в отношении должника накладываются исключительно судом в рамках дела о банкротстве.
Однако стоит помнить, что в случае признания физического лица банкротом, его имущество подлежит реализации в процедуре погашения долгов должника (кроме некоторых исключений).
Таким образом, физлицо-должник должно осознавать риски потери имеющегося имущества еще до момента инициирования процедуры банкротства в отношении себя.
Следовательно, принятие Кодекса Украины по процедурам банкротства является безусловно шагом вперед, который устанавливает механизм освобождения физического лица от имеющихся долгов, уменьшения налогового давления и предусматривает возможность для такого лица решить финансовые проблемы, начав свою жизнь с чистого листа.
Александр Гладий, директор Юридического агентства «Абсолют», адвокат, арбитражный управляющий, к.ю.н.
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