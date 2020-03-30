Александр Гладий: как физическому лицу признать себя банкротом

21 октября 2019 года введен в действие Кодекс Украины по процедурам банкротства (далее – Кодекс).

Кодекс устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

В настоящее время у нас уже есть сложившаяся практика банкротства предприятий, в том числе акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, поэтому сама процедура банкротства не является чем-то новым для Украины.

Однако, институт восстановления платежеспособности физического лица является новеллой, поскольку ранее не имел соответствующих аналогов в Украине.

Порядок признания физического лица банкротом

Физическое лицо может обратиться в хозяйственный суд с соответствующим заявлением для признания себя банкротом по следующим основаниям:

размер просроченных обязательств должника перед кредитором (кредиторами) составляет не менее 141 690 грн. (30 размеров минимальной заработной платы в 2020 году);

должник прекратил погашение кредитов или проведение других плановых платежей в размере более 50 процентов месячных платежей по каждому из кредитных и других обязательств в течение 2-х месяцев;

принято постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, на которое может быть обращено взыскание;

существуют другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить денежные обязательства или проводить обычные текущие платежи (угроза неплатежеспособности).

При этом, есть одно из ключевых отличий процедуры банкротства физического лица – только сам должник может инициировать процедуру путем обращения в хозяйственный суд.

К заявлению об открытии производства по делу о неплатежеспособности должником прилагается пакет документов, в том числе:

конкретизированный список кредиторов и должников с указанием общей суммы денежных требований кредиторов (должников), а также по каждому кредитору (должнику);

опись имущества должника, принадлежащего ему на праве собственности с указанием места нахождения или места хранения имущества и копиями документов, подтверждающих право собственности должника на имущество;

перечень имущества, находящегося в залоге (ипотеке) или обремененного иным способом, его местонахождение, стоимость, а также информация о каждом кредиторе, в пользу которого совершено обременение имущества должника;

копии документов о совершенных должником (в течение года до дня подачи заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности) сделках в отношении принадлежащего ему недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале, транспортных средств и сделках на сумму не менее 30 размеров минимальной заработной платы;

сведения обо всех имеющихся счетах должника (в том числе депозитных счетах), которые открыты в банках и других финансово-кредитных учреждениях в Украине и за рубежом, их реквизиты, с указанием сумм денежных средств на таких счетах;

копия трудовой книжки (при наличии);

сведения о работодателе (работодателях) должника;

декларация об имущественном состоянии должника по форме, утвержденной государственным органом по вопросам банкротства;

доказательства авансирования должником на депозитный счет суда вознаграждения управляющему реструктуризацией за 3 (три) месяца исполнения полномочий;

информация о наличии (отсутствии) непогашенной судимости за экономические преступления;

другие документы, подтверждающие размер просроченных обязательств должника, факт прекращения погашения кредитов или проведения других плановых платежей по каждому из кредитных и других обязательств, наличие исполнительного производства или угрозу неплатежеспособности.

Банкротство физлица: схема

Как видно из вышеуказанной схемы, после открытия производства по делу о банкротстве хозяйственный суд вводит процедуру реструктуризации долгов.

Именно на этой стадии утверждается план реструктуризации долгов должника, целью которого является восстановление платежеспособности физического лица.

В случае, если в течение 120 дней со дня открытия производства по делу о неплатежеспособности собранием кредиторов не принято решение об одобрении плана реструктуризации долгов должника или принято решение о переходе к процедуре погашения долгов должника, суд признает физическое лицо банкротом.

Рассмотрим особенности признания должника банкротом и введении процедуры погашения долгов должника:

требования, не удовлетворенные ввиду недостаточности имущества должника, считаются погашенными, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

физическое лицо освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов после завершения судебных процедур по делу о неплатежеспособности и обязанности возврата непогашенных долгов, кроме возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, уплаты алиментов, выполнения других требований, неразрывно связанных с личностью физического лица;

физическое лицо не может считаться имеющим безупречную деловую репутацию в течение 3 (трех) лет после признания его банкротом.

В течение 5 (пяти) лет после признания физического лица банкротом такое лицо обязано перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога письменно уведомлять о факте своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров. Это выступает единственным сдерживающим фактором при избрании процедуры банкротства для физического лица.

Признание должника банкротом и введение процедуры погашения долгов: привлекательность физического лица

Вообще, процедура признания физического лица банкротом имеет высокую социальную направленность, поскольку позволяет должнику освободиться от своих долгов, в том числе по кредитам, ипотекам, в случаях, если банки или другие финансовые учреждения начисляют высокие проценты и штрафные санкции.

Более того, уже с момента открытия производства по делу о неплатежеспособности должника вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 120 дней, прекращается начисление штрафных санкций и процентов по обязательствам должника.

Кроме того, арест имущества и другие ограничения в отношении должника накладываются исключительно судом в рамках дела о банкротстве.

Однако стоит помнить, что в случае признания физического лица банкротом, его имущество подлежит реализации в процедуре погашения долгов должника (кроме некоторых исключений).

Таким образом, физлицо-должник должно осознавать риски потери имеющегося имущества еще до момента инициирования процедуры банкротства в отношении себя.

Следовательно, принятие Кодекса Украины по процедурам банкротства является безусловно шагом вперед, который устанавливает механизм освобождения физического лица от имеющихся долгов, уменьшения налогового давления и предусматривает возможность для такого лица решить финансовые проблемы, начав свою жизнь с чистого листа.

Александр Гладий, директор Юридического агентства «Абсолют», адвокат, арбитражный управляющий, к.ю.н.