В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

В ответ на вопрос зрителя «Сниданка с 1+1» о том, каким образом обеспечиваются лекарствами больные COVID-19 (всеми необходимыми позициями, или отдельными препаратами), находящиеся на стационарном лечении (из имеющихся фондов медицинского учреждения, вынуждены покупать самостоятельно или с помощью семьи), которые лечатся амбулаторно (получают от социальных работников за счет государства, вынуждены покупать самостоятельно), глава Минздрава ответил:

«На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных – это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен Covid-19, чтобы мы могли лечить».

Также зрительница программы спросила у министра, почему лечение Сovid-19 не бесплатное, за какие деньги лечиться людям, которые остались без работы? «Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там где используются, в частности, довольно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя», – ответил Степанов.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

Справка Finance.ua:

Работникам скорой помощи втрое увеличат оклады.

Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID -19.