Пилотный проект системы электронного уголовного производства стартует 30 апреля - Офис генпрокурора

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В антикоррупционных органах 30 апреля стартует пилот системы электронного уголовного производства eCase. Первыми ее протестуют в Национальном антикоррупционном бюро, специализированной антикоррупционной прокуратуре и Высшем антикоррупционном суде.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Пилот предусматривает интеграцию eCase с Единым реестром досудебных расследований и системами судебных органов.
Эту систему уже представили членам Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и представителям Офиса президента.
По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, проект, который начался еще в 2014 году при поддержке антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI), является «важным элементом развития и реформирования органов прокуратуры и сферы уголовной юстиции».
В ведомстве отмечают, что полная автоматизация «бумажных» действий дает преимущества для всех участников уголовного процесса. Так, прокуратура сможет контролировать ход расследования и вести процессуальное руководство в режиме on-line.
Следствие будет оперативно получать и иметь возможность анализировать данные, ведь система обновляет всю информацию на каждом этапе, планирует time-management и календарь задач.
Свидетели, подозреваемые и их представители также будут получать необходимые документы в электронном формате. Судьи же – иметь доступ к системе даже в условиях судебного заседания для дополнительного исследования доказательств и ключевых позиций в производстве.
По словам Мамедова, Офис генпрокурора уже подготовил изменения в законодательство, принятие которых может стать одним из шагов на пути к диджитализации страны в целом, и уголовного процесса в частности.
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