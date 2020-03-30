Бизнес предлагает государству перевести в онлайн 13 услуг и 16 реестров

Бизнес в связи с пандемией предлагает государству, где это возможно, переходить в режим онлайн при предоставлении услуг и сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

“Уже сегодня в электронный формат необходимо перевести 13 услуг и 16 реестров. Хотя, безусловно, их количество значительно больше и в дальнейшем, надеемся, большинство сервисов и услуг, которые предоставляет государство, будут осуществляться электронно. Вместе с тем, сейчас органам государственной власти также следует переходить на электронный документооборот, чтобы осовременивать коммуникацию и оперативно отслеживать реакцию на обращение”, – заявила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

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По ее словам, также очень нужным для бизнеса является коммуникационный канал/горячая линия для обращений, чтобы оперативно получать разъяснения.

Среди онлайн услуг бизнес предлагает учесть 13 инициатив, среди которых:

использование BankID и MobileID для быстрой регистрации и пользования государственными услугами;

предоставления административных услуг по лицензированию в электронном формате;

возможность проводить платежи за административные услуги государства удаленно – всеми доступными платежными инструментами и формами.

В контексте реестров, в частности, актуальны:

открытие доступа к реестру выданных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом;

перевод в онлайн информации о разрешениях на оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и в отношении лицензий производителей и импортеров алкогольных напитков;