0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Бизнес предлагает государству перевести в онлайн 13 услуг и 16 реестров

Бизнес предлагает государству перевести в онлайн 13 услуг и 16 реестров

Бизнес в связи с пандемией предлагает государству, где это возможно, переходить в режим онлайн при предоставлении услуг и сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

“Уже сегодня в электронный формат необходимо перевести 13 услуг и 16 реестров. Хотя, безусловно, их количество значительно больше и в дальнейшем, надеемся, большинство сервисов и услуг, которые предоставляет государство, будут осуществляться электронно. Вместе с тем, сейчас органам государственной власти также следует переходить на электронный документооборот, чтобы осовременивать коммуникацию и оперативно отслеживать реакцию на обращение”, – заявила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

Читайте также: Минцифры поможет стать айтишником

По ее словам, также очень нужным для бизнеса является коммуникационный канал/горячая линия для обращений, чтобы оперативно получать разъяснения.

  • Среди онлайн услуг бизнес предлагает учесть 13 инициатив, среди которых:
  • использование BankID и MobileID для быстрой регистрации и пользования государственными услугами;
  • предоставления административных услуг по лицензированию в электронном формате;
  • возможность проводить платежи за административные услуги государства удаленно – всеми доступными платежными инструментами и формами.

В контексте реестров, в частности, актуальны:

  • открытие доступа к реестру выданных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом;
  • перевод в онлайн информации о разрешениях на оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и в отношении лицензий производителей и импортеров алкогольных напитков;
  • перевод оборота складских документов на зерно в электронную форму.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.