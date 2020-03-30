Крупные налогоплательщики в первом квартале уплатили в бюджет более 83 миллиардов

Крупные налогоплательщики в январе-марте 2020 года уплатили в государственный бюджет 83,1 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

“В течение января-марта текущего года крупными плательщиками налогов уплачено в государственный бюджет 83,1 млрд грн., что составляет 54,4% общего сбора по Украине. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений выросла на 1,9 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС отметили значительный прирост платежей в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь – март 2019) по акцизному налогу, который в этом году составил 14,5 млрд грн, что на 1,9 млрд грн или на 15 2% больше, чем за I квартал 2019 г. и налога на прибыль – 22,5 млрд грн, а этот показатель больше на 2,6 млрд грн, или на 13,4%.

Так, с начала года поступило более 3,9 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 16,2%, или на 553,2 млн грн больше, чем за три месяца 2019 года.