Уманский: госбюджет из-за схем ежемесячно недополучит около 10 млрд грн доходов

Игорь Уманский, который до недавнего времени был министром финансов, в интервью Lb.ua рассказал о конфликте с премьер-министром Денисом Шмыгалем и попытках добиться увольнения руководителей налоговой и таможенной служб. Кроме того, экс-глава Минфина заявил, что “от “скруток” с НДС бюджет недополучает в среднем 5 млрд [грн] в месяц” (цитата).

После этого И. Уманский на своей странице в Facebook уточнил, что 5 млрд грн – это средний показатель, поскольку “сумма в разные месяцы разная”. “Чтобы “оптимизировать” такой объем НДС, необходим объем самих операций “оптимизации” в разы больше. И это – “уход” от налогообложения по прибыли 2-3 млрд грн”, – добавил экс-министр финансов.

Кроме того, он указал на “игры” с налоговым долгом (“его “надувание”, оспаривание, списание”), а это “еще около 2-3 [млрд] в месяц, а также “контрабас” или частично замкнутый на эти схемы или просто исключительно кешевые операции, без доступа к базам данных посчитать пока невозможно” (цитата).

“В целом речь идет об около 10 млрд грн в месяц усредненно потерь доходов госбюджета. Закон «сохранения энергии» никто не отменял. «Если где-то убывает, то где-то прибывает». Все остальное – “only dust in the wind”, – резюмировал И. Уманский.