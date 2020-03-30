В Украине яровыми культурами засеяли уже 9% от запланированных площадей

Украинские аграрии засеяли яровыми культурами под урожай 2020 года уже 1,3 млн га или 9% от запланированных площадей.

Об этом сообщил информационно-аналитический портал АПК Украины.

«По состоянию на 2 апреля украинские сельхозтоваропроизводители посеяли 1,3 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур, что составляет 9% к прогнозу (15,3 млн га)», – говорится в сообщении.

В частности, пшеницей засеяно 101 тыс. га из 132 тыс. га; ячменем – 714 тыс. га из 1,1 млн га; овсом – 77 тыс. га из 95 тыс. га; горохом – 299 тыс. га из 396 тыс. га; кукурузой – 37 тыс. га из 5,4 млн га; сахарной свеклой – 24 тыс. га из 200 тыс. га; подсолнечником – 91 тыс. га и из 6,2 млн га.

По данным портала, лидерами по темпам сева являются аграрии Одесской (уже засеяно 150 тыс. га), Харьковской (120 тыс. га) и Херсонской (108 тыс. га) областей.

Отмечается, что для проведения комплекса весенне-полевых работ аграрии всех областей обеспечены семенами на 100%, минеральными удобрениями – на 81%