Приватбанк подал к Коломойскому и Боголюбову новый иск на $5,5 млрд

Государственный Приватбанк подал новый иск в суд Кипра с целью возместить убытки в размере $5,5 млрд в связи со схемами, которые имеют признаки мошенничества, отмывания денег и которые, как считает банк, были реализованы его бывшими владельцами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Также среди вероятных участников схемы в Приватбанке называют одного из бывших должностных лиц финучреждения – Тимура Новикова, и две кипрские компании – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов. Вручение иска иностранным ответчикам состоится должным образом.

Иск касается двух серий транзакций, которые, как утверждают в банке, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков.

Эти транзакции предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались Коломойским и Боголюбовым, по кредитным договорам, которые являются мнимыми и ни один из которых не был погашен.

Такие транзакции включали схему, по которой $2,34 млрд были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по $30 млн в течение четырех месяцев еще в 2013 году.