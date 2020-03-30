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Минздрав запускает "горячую линию" для тех, кому отказались делать тест на коронавирус

Минздрав запускает "горячую линию" для тех, кому отказались делать тест на коронавирус

Министерство здравоохранения запустит телефонную “горячую” линию, куда можно обращаться в случае отказа медицинских работников проводить тестирование на коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в понедельник.

«Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, как можно сообщить о случаях отказа от тестирования (на коронавирус – ред.) медицинским работником или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная телефонная “горячая” линия в Мнздраве. И каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказ от тестирования в период эпидемии не должен рассматриваться вообще. Мы будем влиять на этот человеческий фактор, который существует или может существовать на территории Украины», – подчеркнул Ляшко.

Он также заверил, что Украина готова проводить тестирование на выявление коронавируса.

«Сегодня мы имеем около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать, готова будет тестировать. И буквально на выходных мы собирались с министром здравоохранения и четко прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированием все случаи, которые только возможны», – добавил Ляшко.

По материалам УКРИНФОРМ
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