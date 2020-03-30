Минздрав запускает "горячую линию" для тех, кому отказались делать тест на коронавирус

Министерство здравоохранения запустит телефонную “горячую” линию, куда можно обращаться в случае отказа медицинских работников проводить тестирование на коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в понедельник.

«Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, как можно сообщить о случаях отказа от тестирования (на коронавирус – ред.) медицинским работником или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная телефонная “горячая” линия в Мнздраве. И каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказ от тестирования в период эпидемии не должен рассматриваться вообще. Мы будем влиять на этот человеческий фактор, который существует или может существовать на территории Украины», – подчеркнул Ляшко.

Он также заверил, что Украина готова проводить тестирование на выявление коронавируса.

«Сегодня мы имеем около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать, готова будет тестировать. И буквально на выходных мы собирались с министром здравоохранения и четко прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированием все случаи, которые только возможны», – добавил Ляшко.