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Конец карантина? Ryanair разрешили летать из Италии в Украину и обратно

Конец карантина? Ryanair разрешили летать из Италии в Украину и обратно

Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили ирландской авиакомпании Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.

В разделе “тендеры и контакты” на сайте ENAC указано, что разрешение является временным, выдано 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года, сообщает Avianews.

По информации издания, лоукостер получил возможность летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании, в Одессу из Рима, Бергамо, Болоньи, во Львов из Рима, Бергамо, Болоньи и в Харьков из Бергамо.

Информацию о тендере на маршруты в Украину итальянский регулятор разместил 24 февраля. Авиакомпаниям предложили подать заявки на выполнение до 28 еженедельных рейсов из городов Италии в Киев, Одессу, Львов, Симферополь и Харьков.

На линии Бергамо — Львов, Бергамо — Киев, Болонья — Киев, Генуя — Киев, Милан — Харьков, Неаполь — Киев, Неаполь — Львов, Рим — Харьков, Рим — Львов, Венеция — Львов и Рим — Одесса ENAC мог назначить до двух авиакомпаний на каждый маршрут.

По материалам Дело
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