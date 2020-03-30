ПриватБанк открывает новый сезон “теплых кредитов”

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С 6 апреля 2020 года ПриватБанк продолжает кредитование по программе “Теплые кредиты” для ОСМД и ЖСК на проведение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.
Об этом сообщается на сайте банка.
“Договор о запуске “теплых кредитов” в 2020 году заключен банком и Госэнергоэффективности в конце прошлой недели”, – говорится в сообщении.
Процедура участия в программе:
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