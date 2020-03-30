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ПриватБанк открывает новый сезон “теплых кредитов”

ПриватБанк открывает новый сезон “теплых кредитов”

С 6 апреля 2020 года ПриватБанк продолжает кредитование по программе “Теплые кредиты” для ОСМД и ЖСК на проведение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Об этом сообщается на сайте банка.

“Договор о запуске “теплых кредитов” в 2020 году заключен банком и Госэнергоэффективности в конце прошлой недели”, – говорится в сообщении.

Процедура участия в программе:

  • объединение совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре;
  • ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% части суммы “теплого кредита”;
  • дополнительные компенсации предоставляет местная власть.

Как оформить:

  • заявку на оформление «теплого кредита» можно подать онлайн на сайте банка.

Справка Finance.ua:

  • 31 марта в Госэнергоэффективности сообщили о старте программы “Теплые кредиты” в 2020 году.
  • В рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения: 20% суммы кредита – на установку твердотопливных котлов (35% – для субсидиантов); 35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах; от 40% до 70% – для ОСМД.
  • Воспользовавшись такими программами и внедрив энергоэффективные мероприятия, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах.
  • За 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.
По материалам Finance.UA
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