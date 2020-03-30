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Риски дефолта или реструктуризации долгов отсутствуют — министр финансов Марченко

Риски дефолта или реструктуризации долгов отсутствуют — министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что в 2020 году Украина сможет осуществить все выплаты по государственному долгу.

Об этом он сказал в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума.

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«Отсутствуют риски неплатежей или даже разговоров о каких-то реструктуризациях, не говоря уже о других вещах. Вопрос выплаты и обслуживания госдолга абсолютно контролируемый. У нас есть пиковые выплаты в мае. Это погашение облигаций под гарантию США. Также есть надежда, что мы можем проговорить роловер этих облигаций. Также сентябрь у нас очень критический. Мы должны погасить еврооблигации. На данный момент есть все основания говорить, что мы можем закрыть вопрос выплаты долгов и при этом обеспечить выполнение наших социальных обязательств, которые дополнительно возникли в период кризиса», — заявил Марченко.

Он также сказал, что для получения новой программы МВФ остается согласовать текст меморандума, принять «антиколомойский закон» и внести изменения в бюджет. Министерство финансов надеется, что Международный валютный фонд до конца года перечислит в бюджет Украины до $5 млрд.

По материалам НВ
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