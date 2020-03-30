В НБУ рассказали, сколько банков вводят кредитные каникулы

Около десяти украинских банков готовы предоставить клиентам кредитные каникулы.

Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий в ходе брифинга 3 апреля.

Читайте также: Банкиры рассказали о кредитных каникулах для клиентов

«Мы видим, что сейчас более 10 банков вводят данные продукты (кредитные каникулы. – Ред.). Другие банки занимаются их введением», – отметил Чурий.

Также Чурий в очередной раз подчеркнул, что кредитные каникулы не означают прощение долгов, поскольку из полученных денег за обслуживание кредитов банки обязаны выплачивать депозиты клиентам.

По словам заместителя председателя НБУ, сейчас существуют такие вариации кредитных каникул: