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В НБУ рассказали, сколько банков вводят кредитные каникулы

В НБУ рассказали, сколько банков вводят кредитные каникулы

Около десяти украинских банков готовы предоставить клиентам кредитные каникулы.

Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий в ходе брифинга 3 апреля.

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«Мы видим, что сейчас более 10 банков вводят данные продукты (кредитные каникулы. – Ред.). Другие банки занимаются их введением», – отметил Чурий.

Также Чурий в очередной раз подчеркнул, что кредитные каникулы не означают прощение долгов, поскольку из полученных денег за обслуживание кредитов банки обязаны выплачивать депозиты клиентам.

По словам заместителя председателя НБУ, сейчас существуют такие вариации кредитных каникул:

  • банки откладывают выплату основного долга клиентами, но клиенты продолжают платить проценты;
  • клиенты могут не платить основную сумму вместе с процентами;
  • реструктуризация кредитов для заемщиков.
По материалам НВ
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