Кабмин обязал магазины и банки выдавать посетителям маски

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Кабинет Министров обязал работников торговли, банков, аптек, специализированных магазинов связи и телекоммуникаций и заведений по их ремонту ввести защиту глаз и лица, а также предоставлять посетителям такие средства, в том числе самостоятельно изготовленные маски.
Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля, обнародованном на правительственном портале.
“Запретить до 24 апреля 2020 года… работу субъектов хозяйствования, …кроме торговли продуктами питания, топливом, деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, суточным молодняком домашней птицы, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию, в специализированных магазинах, которые обязательно должны иметь прямые контракты с операторами связи, при условии обеспечения персонала (в частности защита лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности защитными респираторами или масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий”, – говорится в постановлении.
Документом также разрешено осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, а также медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности, сертификации транспортных средств, их частей и оборудования, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по подключению потребителей к интернету, пополнению счетов мобильной связи, оплаты коммунальных услуг и услуг доступа к интернету, ремонту офисной и компьютерной техники, оборудования, принадлежностей, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи, квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг при условии обеспечения персонала (в частности, защита лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Также разрешена торговая деятельность и деятельность по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения персонала (в частности, защита лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности защитными респираторами или масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдении соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
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