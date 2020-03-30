Если вы контактировали с больным, то вам позвонят – Кличко

Мониторинговый центр по предотвращению распространения коронавируса уже совершил около 500 звонков для контроля состояния жителей столицы, которые находятся в самоизоляции.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Читайте также: Кличко объяснил, почему Киев не планирует открывать рынки

«Все общение с операторами мониторингового центра абсолютно конфиденциальное. Ваши персональные данные полностью защищены», – сказал мэр столицы.

Кличко отметил, что сотрудники мониторингового центра обязательно звонят киевлянам, которые контактировали с больным или находятся в группе риска.

“Очень важно предоставлять информацию о ваших контактах за последние 14 дней. От этого зависит и ваше здоровье, и здоровье людей, которые вас окружают», – добавил Кличко.