Неуплата за э/э влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения, - Минэнерго

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предупреждает, что неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Так, 2 апреля состоялось селекторное совещание, которое провели и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин и председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.
В совещании приняли участие НЭК “Укрэнерго”, государственные предприятия “Оператор рынка”, “Гарантированный покупатель”, НАЭК “Энергоатом”, ЧАО “Укргидроэнерго” и руководство коммерческой дирекции операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг.
На селекторном совещании подчеркивалось ухудшение платежной дисциплины потребителей, в том числе населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и малых бытовых потребителей.
“Следствием сохранения низкой платежной дисциплины потребителей может стать объявление таких операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг “преддефолтного” и/или “дефолтного” состояния, что приведет к невозможности закупки ими электрической энергии и услуг по передаче/распределению электрической энергии и, соответственно, прекращению поставки электрической энергии потребителям, в том числе и населению, что повлияет на рост социальной напряженности в обществе”, – указано в сообщении.
По результатам селекторного совещания прорабатываются предложения по минимизации негативных тенденций работы рынка электрической энергии и улучшению платежного баланса субъектов электроэнергетики.
Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов рассказал о рисках неуплаты гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. По словам Чернышова, неуплата может привести к сложностям в работе поставщиков.
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