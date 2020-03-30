Арестованный недострой возле «Олимпийского» выставили на аукцион за 177 млн грн (фото)

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Арестованный объект незавершенного строительства возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский» со стартовой ценой в 177 млн 490 тыс. грн выставили на продажу на электронной площадке OpenMarket.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.
Там уточнили, что готовность объекта — 10,5%, он расположен на улице Госпитальной, 12ж.
Земельный участок огражден забором, выкопан котлован, укреплен бетонными сваями.
«Надеюсь, что будущий покупатель построит на этом месте достойный нашего прекрасного города объект», — отметил исполняющий обязанности гендиректора СЕТАМа Александр Мамро.
На участие в аукционе можно зарегистрироваться до 23 апреля.
Фото: СЕТАМ
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