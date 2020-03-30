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Арестованный недострой возле «Олимпийского» выставили на аукцион за 177 млн грн (фото)

Арестованный недострой возле «Олимпийского» выставили на аукцион за 177 млн грн (фото)

Арестованный объект незавершенного строительства возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский» со стартовой ценой в 177 млн 490 тыс. грн выставили на продажу на электронной площадке OpenMarket.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

Там уточнили, что готовность объекта — 10,5%, он расположен на улице Госпитальной, 12ж.

Земельный участок огражден забором, выкопан котлован, укреплен бетонными сваями.

«Надеюсь, что будущий покупатель построит на этом месте достойный нашего прекрасного города объект», — отметил исполняющий обязанности гендиректора СЕТАМа Александр Мамро.

На участие в аукционе можно зарегистрироваться до 23 апреля.


Фото: СЕТАМ

По материалам hromadske.tv
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