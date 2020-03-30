Арестованный недострой возле «Олимпийского» выставили на аукцион за 177 млн грн (фото)

Арестованный объект незавершенного строительства возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский» со стартовой ценой в 177 млн 490 тыс. грн выставили на продажу на электронной площадке OpenMarket.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

Там уточнили, что готовность объекта — 10,5%, он расположен на улице Госпитальной, 12ж.

Земельный участок огражден забором, выкопан котлован, укреплен бетонными сваями.

«Надеюсь, что будущий покупатель построит на этом месте достойный нашего прекрасного города объект», — отметил исполняющий обязанности гендиректора СЕТАМа Александр Мамро.

На участие в аукционе можно зарегистрироваться до 23 апреля.



Фото: СЕТАМ