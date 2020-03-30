Дистанционный режим работы в судах может способствовать снижению коррупции — Дубилет

После введения в Украине карантинных мер много судебных слушаний начали проводиться в режиме видеоконференций. Это может способствовать снижению коррупции.

Об этом написал бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

“Сейчас судебные дела распределяются в случайном порядке по судьям в рамках города или района. Это распределение призвано снижать коррупцию. Однако на практике, как мне объясняют опытные юристы, в рамках региона адвокаты обычно знают всех судей — и все равно легко договариваются”, – пишет Дубилет.

По его мнению, если дела будут заслушиваться не на своих районах, а дистанционно, это может уменьшить коррупцию в судах.

“Слушания через видеоконференции могут не только поспособствовать снижению коррупции. Это удобней и экономней чисто с практической точки зрения (например, часто участники процесса собираются, чтобы тут же перенести дело на другую дату). Кроме того, это может дать толчок развитию Электронного суда, что также сделает судебный процесс прозрачней”, – сообщает он.

Экс-министр отмечает, что более 95% судебных дел являются открытыми для общественности. Соответственно, даже не придется тратить бюджеты на дорогие программно-аппаратные комплексы — большинство слушаний можно проводить через какой-нибудь Skype или Zoom.

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“Единственное, у участников должна быть простая возможность пройти верификацию через ЭЦП или BankiD. Такой шаг мог бы существенно снизить коррупцию в рамках судебной системы. Коронавирус нам дал здесь мощный импульс, нужно им воспользоваться”, – отметил Дубилет.