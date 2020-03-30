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Конфедерация строителей просит возобновить продажу строительных материалов

Конфедерация строителей просит возобновить продажу строительных материалов

Одним из условий полноценной работы строительной отрасли является снятие карантинных ограничений на розничную торговлю строительными материалами, изделиями и оборудованием.

Об этом говорится в обращении Конфедерации строителей Украины.

С таким обращением Конфедерация строителей Украины (КСУ) обратилась к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и другим чиновникам, сообщил президент КСУ Лев Парцхаладзе.

«Закрытая розничная торговля не дает возможности украинцам строить для себя, обустраивать свое жилище и даже делать мелкий ремонт, например заменить розетку или кран», – отметил он.

По словам Льва Парцхаладзе, строительное сообщество требует внесения изменений в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» путем дополнения перечня разрешенной хозяйственной деятельности торговлей строительными материалами, изделиями и оборудованием, в том числе в торговых сетях, строительных магазинах, строительных рынках. А со своей стороны обещает соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические меры.

«Строительная отрасль – одна из ключевых в украинской экономике. В прошлом году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. Для ускорения темпов роста экономики, еще в январе 2020 года Правительство имело целью достичь среднеевропейского уровня в 6%», – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что 51% предпринимателей способны продержаться в условиях карантина не больше месяца. 29% респондентов уже прекратили работу во время карантина (характерно для микробизнеса). А треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.
  • 2 апреля подписан антикризисный закон для облегчения условий карантина, что дает дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса.
По материалам Finance.UA
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