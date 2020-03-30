Конфедерация строителей просит возобновить продажу строительных материалов

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Одним из условий полноценной работы строительной отрасли является снятие карантинных ограничений на розничную торговлю строительными материалами, изделиями и оборудованием.
Об этом говорится в обращении Конфедерации строителей Украины.
С таким обращением Конфедерация строителей Украины (КСУ) обратилась к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и другим чиновникам, сообщил президент КСУ Лев Парцхаладзе.
«Закрытая розничная торговля не дает возможности украинцам строить для себя, обустраивать свое жилище и даже делать мелкий ремонт, например заменить розетку или кран», – отметил он.
По словам Льва Парцхаладзе, строительное сообщество требует внесения изменений в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» путем дополнения перечня разрешенной хозяйственной деятельности торговлей строительными материалами, изделиями и оборудованием, в том числе в торговых сетях, строительных магазинах, строительных рынках. А со своей стороны обещает соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические меры.
«Строительная отрасль – одна из ключевых в украинской экономике. В прошлом году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. Для ускорения темпов роста экономики, еще в январе 2020 года Правительство имело целью достичь среднеевропейского уровня в 6%», – подчеркнул он.
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