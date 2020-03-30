Если заболеваемость упадет, с мая люди пойдут на работу – премьер

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.
Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на Telegram-канале.
“Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий.
Этот процесс будет проходить в несколько этапов. Первый – на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.
Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики”, – сообщает премьер.
По словам Шмыгаля, правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.
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