Если заболеваемость упадет, с мая люди пойдут на работу – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на Telegram-канале.

“Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий.

Этот процесс будет проходить в несколько этапов. Первый – на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.

Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики”, – сообщает премьер.

По словам Шмыгаля, правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

Справка Finance.ua:

2 апреля подписан антикризисный закон для облегчения условий карантина, который дает дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса (среди прочего упрощается): упрощается оформление дистанционной работы – работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к какому-либо ограничению трудовых прав ли уменьшению зарплаты; увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа – с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа – с 5 млн до 7 млн грн.

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