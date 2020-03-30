Назвали киевские больницы, которые будут принимать "вторую волну" пациентов

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Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве определены госпитальные базы для приема «второй волны» больных с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Это такие больницы:
«Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы», — сказал Поворозник.
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