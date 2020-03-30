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Назвали киевские больницы, которые будут принимать "вторую волну" пациентов

Назвали киевские больницы, которые будут принимать "вторую волну" пациентов

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве определены госпитальные базы для приема «второй волны» больных с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Это такие больницы:

  • Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирования других корпусов);
  • Киевская городская клиническая больница № 3;
  • Киевская городская клиническая больница № 4 (перепрофилирование отделений);
  • Киевская городская клиническая больница № 5;
  • Киевская городская клиническая больница № 6;
  • Киевская городская клиническая больница № 8;
  • Киевская городская клиническая больница № 10;
  • Киевская городская клиническая больница № 17.

«Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы», — сказал Поворозник.

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По материалам НВ
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