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Xiaomi представила уникальные умные часы с двумя камерами и 5G (фото)

Xiaomi представила уникальные умные часы с двумя камерами и 5G (фото)

Компания Xiaomi анонсировала детские умные часы Xiaomi Mi Bunny 4.

Xiaomi Mi Bunny 4 оснащены сразу двумя камерами, причем одна врезана в центральную верхнюю часть экрана, а вторая направлена под углом 90 градусов относительно первой и расположена на верхней панели корпуса. Разрешение обоих датчиков изображения составляет 5 Мп, при этом фронтальная камера будет использоваться для видеозвонков, а основная камера — для более удобного фотографирования окружения.

Xiaomi Mi Bunny 4 оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,78 дюйма высокого разрешения (значение не указано). Часы поддерживают точное определение местоположения, для этого в частности задействована интеллектуальная система отслеживания, а не только спутники.

Xiaomi Mi Bunny 4 поддерживают сети 4G и 5G, часы могут выполнять голосовые вызовы и точно определять местоположение более чем в 200 странах и регионах мира. Также есть поддержка VoLTE HD. Среди предустановленных приложений стоит выделить интерактивный помощник обучения английскому языку.


Фото: IXBT.com

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 920 мА•ч, которого хватает примерно на неделю использования в обычном режиме.

С 3 по 8 апреля на стадии предварительных заказов первые покупатели смогут купить Xiaomi Mi Bunny 4 за 120 долларов.

По материалам iXBT.com
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