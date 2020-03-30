0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 394 0

Суд оштрафовал водителя маршрутки на 17 тыс. грн за нарушение карантина

Суд оштрафовал водителя маршрутки на 17 тыс. грн за нарушение карантина

Полиция составила протокол об административном правонарушении по статье 44-3 КУоАП на водителя маршрутки, который перевозил более 10 человек.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.

На судебном заседании водитель объяснил, что он разъяснял пассажирам положение карантина, однако пассажиры не реагировали.

Рассмотрев материалы дела, Шевченковский районный суд г. Киева наложил на водителя штраф в размере 17 000 грн (Решение от 31.03.2020 по делу №761/8861/20).

Ранее Finance.ua сообщал, что мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что был в магазине без маски.

Справка Finance.ua:

  • Законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей 44-3 – “Нарушение правил карантина людей”.
  • По этой статье, нарушение правил карантина, гигиенических, противоэпидемических правил и норм, установленных другими законами или решениями органов местного самоуправления – влечет наложение штрафа.
  • Для физических лиц эта сумма составит от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.