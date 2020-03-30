Суд оштрафовал водителя маршрутки на 17 тыс. грн за нарушение карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Полиция составила протокол об административном правонарушении по статье 44-3 КУоАП на водителя маршрутки, который перевозил более 10 человек.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.
На судебном заседании водитель объяснил, что он разъяснял пассажирам положение карантина, однако пассажиры не реагировали.
Рассмотрев материалы дела, Шевченковский районный суд г. Киева наложил на водителя штраф в размере 17 000 грн (Решение от 31.03.2020 по делу №761/8861/20).
Ранее Finance.ua сообщал, что мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что был в магазине без маски.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Швеция без карантина6 ч. назад - 3812 18
Киевлян призвали сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимостиВчера, 15:44 - 759 16
Российская нефть подешевела еще на 18%Вчера, 20:20 - 2424 8
Минздрав утвердил единый протокол лечения больных коронавирусомВчера, 20:45 - 1138 5
В Нацбанке рассказали, будут ли вводить ограничения на снятие депозитов6 ч. назад - 4020 2
В Нацбанке высказались относительно изменения курса гривны в ближайшее времяВчера, 17:00 - 7310 1
В Нацбанке рассказали, будут ли вводить ограничения на снятие депозитов6 ч. назад - 4020 2
Почему Швеция без карантина6 ч. назад - 3812 18
СЕТАМ назвал стоимость аренды с/х земли в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:03 - 3767 1
По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавирусаВчера, 16:10 - 3490 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 1751
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4646 27
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 16843 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1017
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7851 4