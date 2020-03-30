Суд оштрафовал водителя маршрутки на 17 тыс. грн за нарушение карантина

Полиция составила протокол об административном правонарушении по статье 44-3 КУоАП на водителя маршрутки, который перевозил более 10 человек.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK .

На судебном заседании водитель объяснил, что он разъяснял пассажирам положение карантина, однако пассажиры не реагировали.

Рассмотрев материалы дела, Шевченковский районный суд г. Киева наложил на водителя штраф в размере 17 000 грн (Решение от 31.03.2020 по делу №761/8861/20).

Ранее Finance.ua сообщал, что мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что был в магазине без маски.

Справка Finance.ua:

Законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей 44-3 – “Нарушение правил карантина людей”.

По этой статье, нарушение правил карантина, гигиенических, противоэпидемических правил и норм, установленных другими законами или решениями органов местного самоуправления – влечет наложение штрафа.