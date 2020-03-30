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Нацбанк выкупил $34 млн с рынка: бизнес начал продавать валюту

Нацбанк выкупил $34 млн с рынка: бизнес начал продавать валюту

2 апреля Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 34 миллиона долларов из-за того, что предложение валюты превышало спрос на нее.

Как сообщают в пресс-службе НБУ, предложение валюты на межбанковском рынке обеспечили операции бизнеса, который начал продавать валюту.

«Ситуация способствовала этому – предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5», – сообщили в Нацбанке.

НБУ напоминает, что не фиксирует курса валют на определенной отметке, а лишь сглаживает резкие колебания на рынке. Также там не планируют вводить ограничений в работе с валютой.

«Верим в лучшие новости – как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с МВФ, будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине», – добавили в Нацбанке.

Напомним, на прошлой неделе НБУ продал из резервов 76,8 миллиона долларов для поддержки курса гривны.

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По материалам hromadske.tv
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