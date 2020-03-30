ASUS представила игровой ноутбук с двумя экранами (фото)

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Компания ASUS выпустила мощный геймерский ноутбук ROG Zephyrus Duo 15, созданный на базе новой процессорной платформы Intel, который получил два высококачественных дисплея.
Компания отмечает, что это первый ноутбук с двумя экранами, выпущенный специально для игр. При этом ASUS уже выпускала гаджеты с двумя экранами – Zenbook Zenbook Pro Duo и Duo, но это были не игровые устройства.
В Zephyrus Duo 15 используется система охлаждения Active Aerodynamic System (AAS) Plus, которая при раскрытии крышки ноутбука открывает в верхней части устройства большой воздухозаборник. Эта система также наклоняет в сторону пользователя вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad ™ Plus, устанавливая его под максимально удобным для работы углом.
Фото: Overclockers.ua
Благодаря этой конструкции в тонком корпусе Zephyrus Duo 15 удалось поместить невероятно мощную конфигурацию, сочетающую в себе флагманский процессор Intel нового поколения Intel ® Core i9−10980HK и видеокарту NVIDIA ® GeForce RTX 2080 SUPER™ с 8 ГБ видеопамяти GDDR6.
При открытии крышки ноутбука вспомогательный сенсорный экран наклоняется под углом 13 ° к пользователю для удобства просмотра и взаимодействия с экраном. Плавное перемещение панели регулируется шарниром, который синхронизирует движение двух экранов с высокой точностью. Чтобы предотвратить столкновение экранов при открытии крышки, шарнир получил специальные направляющие, которые задерживают раскрытие дополнительного дисплея.
Фото: Overclockers.ua
14,1-дюймовая панель в Zephyrus Duo 15 является вторым самым большим дисплеем, который когда-либо использовался в серийном игровом ноутбуке. Это IPS-панель обладает широкими углами обзора и разрешением 3840×1100.
Дополнительное экранное пространство можно использовать в различных сценариях. ROG ScreenPad Plus пригодится для превращения основного дисплея в еще более комфортную среду для игр, игровых трансляций и создания контента. Например, во время игры или просмотра фильма на него удобно вывести окно мессенджера или почтового клиента.
Фото: Overclockers.ua
ROG сотрудничает с разработчиками игр, такими как Techland, над оптимизацией игр под возможности ROG ScreenPad Plus. В частности, в игре Dying Light 2 на второй экран будет выводиться командный чат, а также сенсорные элементы управления для удобного переключения между предметами инвентаря и квестами. В сотрудничестве с Overwolf разработаны специальные программы для таких игр, как League of Legends, Fortnite и CS: GO, которые позволяют отображать на втором экране статистику в реальном времени, рекомендации и многое другое.
За производительность новинки отвечает процессор Intel Core i9−10980HK Comet Lake или Core i7−10875H. Оперативной памяти до 32 ГБ, а видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max Q или RTX 2070 Super Max Q. Накопитель — до 2 ТБ. Топовая комплектация ноутбука стоит $3700.
Есть также две конфигурации с экраном 300 Гц. Сборка за $3499 включает в себя Core i9−10980HK и RTX 2080 Super, но имеет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти (PCIe). А версия стоимостью $2999 включает Core i7−10875H, 32 ГБ оперативной памяти, 2 ТБ хранилища (RAID) и RTX 2070 Super.
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