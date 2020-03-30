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ASUS представила игровой ноутбук с двумя экранами (фото)

ASUS представила игровой ноутбук с двумя экранами (фото)

Компания ASUS выпустила мощный геймерский ноутбук ROG Zephyrus Duo 15, созданный на базе новой процессорной платформы Intel, который получил два высококачественных дисплея.

Компания отмечает, что это первый ноутбук с двумя экранами, выпущенный специально для игр. При этом ASUS уже выпускала гаджеты с двумя экранами – Zenbook Zenbook Pro Duo и Duo, но это были не игровые устройства.

В Zephyrus Duo 15 используется система охлаждения Active Aerodynamic System (AAS) Plus, которая при раскрытии крышки ноутбука открывает в верхней части устройства большой воздухозаборник. Эта система также наклоняет в сторону пользователя вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad ™ Plus, устанавливая его под максимально удобным для работы углом.


Фото: Overclockers.ua

Благодаря этой конструкции в тонком корпусе Zephyrus Duo 15 удалось поместить невероятно мощную конфигурацию, сочетающую в себе флагманский процессор Intel нового поколения Intel ® Core i9−10980HK и видеокарту NVIDIA ® GeForce RTX 2080 SUPER™ с 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

При открытии крышки ноутбука вспомогательный сенсорный экран наклоняется под углом 13 ° к пользователю для удобства просмотра и взаимодействия с экраном. Плавное перемещение панели регулируется шарниром, который синхронизирует движение двух экранов с высокой точностью. Чтобы предотвратить столкновение экранов при открытии крышки, шарнир получил специальные направляющие, которые задерживают раскрытие дополнительного дисплея.


Фото: Overclockers.ua

14,1-дюймовая панель в Zephyrus Duo 15 является вторым самым большим дисплеем, который когда-либо использовался в серийном игровом ноутбуке. Это IPS-панель обладает широкими углами обзора и разрешением 3840×1100.

Дополнительное экранное пространство можно использовать в различных сценариях. ROG ScreenPad Plus пригодится для превращения основного дисплея в еще более комфортную среду для игр, игровых трансляций и создания контента. Например, во время игры или просмотра фильма на него удобно вывести окно мессенджера или почтового клиента.


Фото: Overclockers.ua

ROG сотрудничает с разработчиками игр, такими как Techland, над оптимизацией игр под возможности ROG ScreenPad Plus. В частности, в игре Dying Light 2 на второй экран будет выводиться командный чат, а также сенсорные элементы управления для удобного переключения между предметами инвентаря и квестами. В сотрудничестве с Overwolf разработаны специальные программы для таких игр, как League of Legends, Fortnite и CS: GO, которые позволяют отображать на втором экране статистику в реальном времени, рекомендации и многое другое.

За производительность новинки отвечает процессор Intel Core i9−10980HK Comet Lake или Core i7−10875H. Оперативной памяти до 32 ГБ, а видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max Q или RTX 2070 Super Max Q. Накопитель — до 2 ТБ. Топовая комплектация ноутбука стоит $3700.

Есть также две конфигурации с экраном 300 Гц. Сборка за $3499 включает в себя Core i9−10980HK и RTX 2080 Super, но имеет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти (PCIe). А версия стоимостью $2999 включает Core i7−10875H, 32 ГБ оперативной памяти, 2 ТБ хранилища (RAID) и RTX 2070 Super.

По материалам НВ
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