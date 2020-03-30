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По украинским АЗС прокатилась очередная волна падения цен

По украинским АЗС прокатилась очередная волна падения цен

Сети АЗС ОККО, WOG и Glusco 2 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Об этом сообщили в “Консалтинговой группе А-95” со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка, передает enkorr.

Так, по информации издания, цена бензина А-92 и ДТ на станциях WOG и ОККО опустилась до 25,49 грн/л, А-95 — до 26,49 грн/л. В сети Glusco стоимость А-92 и ДТ снизилась до 23,45 грн/л, А-95 — 24,45 грн/л.

Это второе снижение цен этими операторами за прошедшую неделю.

По материалам Дело
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