По украинским АЗС прокатилась очередная волна падения цен

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Сети АЗС ОККО, WOG и Glusco 2 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.
Об этом сообщили в “Консалтинговой группе А-95” со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка, передает enkorr.
Так, по информации издания, цена бензина А-92 и ДТ на станциях WOG и ОККО опустилась до 25,49 грн/л, А-95 — до 26,49 грн/л. В сети Glusco стоимость А-92 и ДТ снизилась до 23,45 грн/л, А-95 — 24,45 грн/л.
Это второе снижение цен этими операторами за прошедшую неделю.
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