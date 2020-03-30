Минздрав утвердил единый протокол лечения больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении.

По его словам, протокол был утвержден в течение двух дней.

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“Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарства. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, столкнувшиеся с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран”, – отметил Степанов.

Напомним, в Виннице разработали и официально утвердили собственный протокол лечения коронавируса. Отмечается, что это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

Кроме того, в Киеве за нарушение обсервации составили административные протоколы в отношении более 60 человек. Сообщается, что пять из них уже оштрафовали на сумму до 17 тысяч гривен, остальные протоколы находятся на рассмотрении в судах.