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Минздрав утвердил единый протокол лечения больных коронавирусом

Минздрав утвердил единый протокол лечения больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении.

По его словам, протокол был утвержден в течение двух дней.

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“Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарства. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, столкнувшиеся с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран”, – отметил Степанов.

Напомним, в Виннице разработали и официально утвердили собственный протокол лечения коронавируса. Отмечается, что это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

Кроме того, в Киеве за нарушение обсервации составили административные протоколы в отношении более 60 человек. Сообщается, что пять из них уже оштрафовали на сумму до 17 тысяч гривен, остальные протоколы находятся на рассмотрении в судах.

По материалам РБК-Украина
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