0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Что делать, если закончился срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года (инфографика)

Что делать, если закончился срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года (инфографика)

Заказывайте водительское удостоверение онлайн через Электронный кабинет водителя. Об этом сообщило МВД на странице в FACEBOOK.

Алгоритм действий:

  • перейдите в блок «Электронные услуги» и выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;
  • заполните обязательные поля и прикрепите сканкопию медицинской справки с обеих сторон (.pdf)
  • выберите место получения документа;
  • подпишите заявление КЭП, ВаnkID или MobilID;
  • оплатите услугу личной банковской картой;
  • проверьте свою электронную почту – на нее автоматически поступит квитанция об оплате услуги;
  • после получения на свою электронную почту письма от ТСЦ МВД об обработке заявки, направьте в ответ номер квитанции об уплате услуги;
  • после обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя, новое е-удостоверение водителя появится в приложении «Дія» в течение суток.

Получить пластиковый бланк водительского удостоверения возможно только после окончания карантина.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.