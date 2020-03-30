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Softbank передумал выкупать долю в WeWork стоимостью $3 млрд

Softbank передумал выкупать долю в WeWork стоимостью $3 млрд

Японский конгломерат Softbank Group Corp заявил, что не собирается выкупать долю акций компании WeWork стоимостью $3 млрд.

Об этом сообщает Investing.com.

Отмечается, что Softbank проинформировал специальный комитет при совете директоров о том, что не завершит согласованную в октябре оферту по выкупу акций. Комитет также предупредил, что рассматривает возможность предъявления компанией WeWork судебного иска к Softbank в связи с неудачной сделкой.

Напомним, в конце октября SoftBank согласился выкупить акции WeWork в рамках спасительного пакета на сумму $9,5 млрд. Сделка заключалась в том, что японская компания приобретет 80% акций после проведения IPO WeWork за месяц до того, как она начала поиски средств.

Но сделка омрачилась тем, что SoftBank пригрозил выйти из нее в марте, ссылаясь на некоторые невыполненные условия и намекая на расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции США по WeWork.

Решение SoftBank не коснулось остального пакета мер по спасению, включая новое финансирование в размере $5 млрд и ускоренную реализацию ранее принятых обязательств в размере $1,5 млрд.

По материалам Mind
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