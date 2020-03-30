В центральной юстиции открыли дела о банкротстве в отношении 720 предприятий

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По состоянию на 1 апреля 2020 года по 720 предприятиям Киева, Киевской и Черкасской областей открыты дела о банкротстве.
Об этом информируют Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в FACEBOOK.
«В центральной юстиции по 720 предприятиям Киева, Киевской и Черкасской областей открыты дела о банкротстве», – говорится в сообщении.
Из них:
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Также открыто производство о банкротстве в отношении 18 физических лиц.
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