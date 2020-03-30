В центральной юстиции открыли дела о банкротстве в отношении 720 предприятий

По состоянию на 1 апреля 2020 года по 720 предприятиям Киева, Киевской и Черкасской областей открыты дела о банкротстве.

Об этом информируют Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в FACEBOOK.

«В центральной юстиции по 720 предприятиям Киева, Киевской и Черкасской областей открыты дела о банкротстве», – говорится в сообщении.

Из них:

122 предприятия находятся в процедуре распоряжения имуществом;

36 – санации (система мероприятий для восстановления платежеспособности);

544 ликвидации предприятия.

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Также открыто производство о банкротстве в отношении 18 физических лиц.