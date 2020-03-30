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Нефти на рынке стало слишком много: ее почти негде хранить

Нефти на рынке стало слишком много: ее почти негде хранить

Из-за избыточного предложения нефти на мировых рынках в мире заканчиваются места, где нефть можно хранить.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники на рынке.

Сейчас, несмотря на падение спроса на нефть, которое связано с коронавирусом, страны-экспортеры продолжают наращивать объемы добычи.

«Спрос на нефть падает относительно предложения нефти так быстро, что уже скоро главным вопросом для нефтяных компаний станет не то, смогут ли они прибыльно работать на рынке, а то, смогут ли они найти, куда девать свою нефть», — сообщил аналитик JBC Energy.

Подобная ситуация с избытком нефти на рынке в последний раз была в 1998 году. По расчетам JBC, в апреле 2020 года в мире может оказаться около 6 миллионов баррелей нефти, которую будет просто некуда девать. Эта цифра может вырасти до 7 миллионов баррелей.

Из-за переизбытка предложения на рынке в мире стремительно падают цены на нефть. В частности, цена на российскую нефть упала до критического значения: сейчас ее экспорт стал убыточным.

По материалам hromadske.tv
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