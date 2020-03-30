В Украине 130 человек, вернувшихся из-за границы, оштрафовали за нарушение самоизоляции — Геращенко

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В Украине за нарушение режима самоизоляции оштрафовали 130 человек, вернувшихся из-за границы.
Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
«За нарушение режима самоизоляции на сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли вернувшиеся лица режим самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тысяч гривен», – сказал Антон Геращенко.
Заместитель министра рассказал о процедуре, по которой осуществляется наложение штрафов за нарушение режима самоизоляции или обсервации:
«Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство – в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения. Сейчас мы добились того, что закрыты 99% точек общественного питания и торговли, не связанных с продуктами, кроме супермаркетов и аптек. У нас не запрещена работа промышленных предприятий, не запрещена посевная кампания. Но под запретом спортивные соревнования, в которых участвует более 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собирается более 10 человек. Прекращена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов», – отметил Антон Геращенко.
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