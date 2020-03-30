Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером в мире

Аналитический ресурс NetMarketShare опубликовал статистические данные о доле рынка, которую охватывают разные браузеры по состоянию на конец марта 2020 года. И хотя лидер в гонке популярных приложений остался прежним, среди других участников списка развернулась конкурентная борьба, в которой детищу Microsoft удалось обогнать соперников.

Как сообщает Gizchina, браузер Microsoft Edge занял 7,59% рынка, “подвинув” Mozilla Firefox с показателем 7,19% на третье место. На четвертой строчке рейтинга популярности веб-обозревателей расположился Internet Explorer, на долю которого пришлось 5,87% активных пользователей.

Неизменным же лидером, как и ранее, с огромным отрывом от своих “конкурентов” остается Google Chrome, который охватывает 68,50% рынка.

Несколько лет назад Edge стал доступен для устройств под управлением iOS и Android, что помогло ему расширить активную аудиторию. Кроме того, Microsoft регулярно оптимизирует свою разработку на основе предпочтений большого количества пользователей, расширяя функциональность программы. Даже самый популярный в мире браузер недавно позаимствовал у Edge алгоритмы работы, которые помогают использовать меньше ресурсов батарей ноутбуков.

Браузер Microsoft Edge оказался худшим в вопросе конфиденциальности пользователей. Оказалось, что во время работы браузер отправлял идентификаторы, которые давали возможность связать поисковые запросы, ассоциированные IP-адреса и данные о пребывании, на собственные серверы, причем подобную функциональность оказалось непросто отключить самим пользователям.