Суд подтвердил законность решения НБУ о применении штрафа к банку "Портал"

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Верховный Суд подтвердил законность решения Национального банка о применении меры воздействия к АО “Банк “Портал”.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Верховный Суд Украины в марте 2020 года отказал в удовлетворении требований истца об обжаловании решения Национального банка о применении меры воздействия к АО “Банк “Портал” и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении аналогичных исковых требований”, – говорится в сообщении.
Суть дела заключается в том, что в сентябре 2017 года Национальный банк принял решение о наложении на АО “Банк “Портал” штрафа в размере 1 250 000 гривен за ведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Банк обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании этого решения противоправным и его отмене.
Всесторонне рассмотрев материалы дела, Окружной административный суд города Киева принял решение об отказе в удовлетворении административного иска.
Указанное судебное решение было обжаловано банком в апелляционном порядке в Шестом апелляционном административном суде, который отказал в удовлетворении исковых требований банка, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.
Не соглашаясь с решением судов предыдущих инстанций, истец обратился в Верховный Суд Украины с соответствующей кассационной жалобой, которая судом кассационной инстанции была оставлена без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций – без изменений.
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