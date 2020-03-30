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Суд подтвердил законность решения НБУ о применении штрафа к банку "Портал"

Суд подтвердил законность решения НБУ о применении штрафа к банку "Портал"

Верховный Суд подтвердил законность решения Национального банка о применении меры воздействия к АО “Банк “Портал”.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Верховный Суд Украины в марте 2020 года отказал в удовлетворении требований истца об обжаловании решения Национального банка о применении меры воздействия к АО “Банк “Портал” и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении аналогичных исковых требований”, – говорится в сообщении.

Суть дела заключается в том, что в сентябре 2017 года Национальный банк принял решение о наложении на АО “Банк “Портал” штрафа в размере 1 250 000 гривен за ведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Банк обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании этого решения противоправным и его отмене.

Всесторонне рассмотрев материалы дела, Окружной административный суд города Киева принял решение об отказе в удовлетворении административного иска.

Указанное судебное решение было обжаловано банком в апелляционном порядке в Шестом апелляционном административном суде, который отказал в удовлетворении исковых требований банка, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

Не соглашаясь с решением судов предыдущих инстанций, истец обратился в Верховный Суд Украины с соответствующей кассационной жалобой, которая судом кассационной инстанции была оставлена без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций – без изменений.

По материалам УКРИНФОРМ
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