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Экспорт в условиях карантина: Минэкономики запускает сервис для информирования предпринимателей (инфографика)

Экспорт в условиях карантина: Минэкономики запускает сервис для информирования предпринимателей (инфографика)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины анонсирует запуск онлайн-платформы для информирования экспортеров о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с Офисом по продвижению экспорта анонсирует запуск онлайн-платформы для информирования предпринимателей экспортеров об обновлениях, связанных с профилактическими мерами для противодействия распространению Covid-19”, – говорится в сообщении.

Что есть на платформе:

  • план действий для экспортера в условиях карантина;
  • оценка бизнес-рисков от пандемии Covid-19;
  • ссылки на сервисы для предпринимателей;
  • информация о предотвращении распространения вируса;
  • инструменты государственной поддержки и образовательные программы для бизнеса.

Кроме указанных опций, на платформе будут системно освещать новости по противодействию Covid-19 во всем мире. В министерстве уверены, что каждый предприниматель найдет для себя важную информацию: кейсы, идеи, полезные сервисы и программы поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по экспортным услугам.

По материалам Finance.UA
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