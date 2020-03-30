Экспорт в условиях карантина: Минэкономики запускает сервис для информирования предпринимателей (инфографика)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины анонсирует запуск онлайн-платформы для информирования экспортеров о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с Офисом по продвижению экспорта анонсирует запуск онлайн-платформы для информирования предпринимателей экспортеров об обновлениях, связанных с профилактическими мерами для противодействия распространению Covid-19”, – говорится в сообщении.

Что есть на платформе:

план действий для экспортера в условиях карантина;

оценка бизнес-рисков от пандемии Covid-19;

ссылки на сервисы для предпринимателей;

информация о предотвращении распространения вируса;

инструменты государственной поддержки и образовательные программы для бизнеса.

Кроме указанных опций, на платформе будут системно освещать новости по противодействию Covid-19 во всем мире. В министерстве уверены, что каждый предприниматель найдет для себя важную информацию: кейсы, идеи, полезные сервисы и программы поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по экспортным услугам.