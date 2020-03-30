Сделка на $36 миллиардов: Xerox отказалась от покупки HP из-за коронавируса

Американская корпорация Xerox отказалась от планов поглощения производителя принтеров и персональных компьютеров HP стоимостью примерно 36 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса в мире, которая возымела влияние на рынок.

Об этом сообщает AFP.

«Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения и последствия макроэкономических и рыночных потрясений, вызванных COVID-19, создали среду, которая не способствует тому, чтобы Xerox продолжал заниматься приобретением HP. Хотя этот шаг вызывает сожаление, мы отдаем приоритет здоровью, безопасности и благосостоянию наших сотрудников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон, а также нашим широким мерам против пандемии», – говорится в заявлении компании.

Также в Xerox отметили, что больше не будут пытаться выдвигать в совет директоров HP своих кандидатов.

HP неоднократно отклоняла предложения Xerox, каждый раз отмечая, что те недооценивают компанию.