Укрзализныця будет ремонтировать тягачи с использованием 3D-технологий

Укрзализныця планирует внедрить новейшие технологии и оптимизировать работу во время ремонта тягового подвижного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

“В рамках новой инновационной стратегии УЗ ориентируется на проекты оптимизации производства ремонта тягового подвижного состава, в том числе внедрение современных технологий, таких как 3D технологии, industry 4.0, исследования подвижного состава, разработка, тестирование и тому подобное”, – сказал Буреш.

В частности, компания подписала меморандум с ООО «Анлимтек» (ТМ Фаблаб Фабрикатор) – лабораторией быстрого прототипирования и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Research & Development, R&D).

В рамках сотрудничества Укрзализныця также планирует рассмотреть возможность производства продуктов медицинского назначения: сложных деталей, инструментов и тому подобное.