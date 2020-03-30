Укрзализныця будет ремонтировать тягачи с использованием 3D-технологий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця планирует внедрить новейшие технологии и оптимизировать работу во время ремонта тягового подвижного состава.
Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
“В рамках новой инновационной стратегии УЗ ориентируется на проекты оптимизации производства ремонта тягового подвижного состава, в том числе внедрение современных технологий, таких как 3D технологии, industry 4.0, исследования подвижного состава, разработка, тестирование и тому подобное”, – сказал Буреш.
В частности, компания подписала меморандум с ООО «Анлимтек» (ТМ Фаблаб Фабрикатор) – лабораторией быстрого прототипирования и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Research & Development, R&D).
В рамках сотрудничества Укрзализныця также планирует рассмотреть возможность производства продуктов медицинского назначения: сложных деталей, инструментов и тому подобное.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский хочет оставить заробитчан в Украине12 ч. назад - 4060 21
Украинские медики подсчитали, сколько стоит лечение Covid-1911 ч. назад - 2412 7
Немецкие ученые предлагают ввести «иммунные паспорта» и вернуть на работу тех, кто уже перенес коронавирус15 ч. назад - 1319 7
Киевлян призвали сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости6 ч. назад - 347 4
Глава ГПСУ предложил решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов8 ч. назад - 956 3
Зеленский хочет оставить заробитчан в Украине12 ч. назад - 4060 21
В Нацбанке высказались относительно изменения курса гривны в ближайшее время5 ч. назад - 3328
По новой: в Китае после затишья началась новая вспышка коронавируса6 ч. назад - 2522 1
Украинские медики подсчитали, сколько стоит лечение Covid-1911 ч. назад - 2412 7
Подписан антикризисный закон для облегчения условий карантина11 ч. назад - 2172 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 1596
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4502 23
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 16619 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 988
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7799 4